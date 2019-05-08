Умер композитор Евгений Крылатов, уроженец Пермского края
В среду, 8 мая, умер автор музыки к «Приключениям электроника» и «Трое из Простоквашино, известный советский и российский композитор Евгений Крылатов.
О его смерти сообщил журналист Андрей Малахов в социальных сетях.
"Сегодня не стало композитора Евгения Крылатова. Автора хитов Крылатые качели и Прекрасное далеко", - написал телеведущий у себя на странице в Twitter.
Евгений Крылатов родился в 1934 году Лысьве. Когда композитору было 2 года, его семья переехала в Мотовилиху. В 1936 году это был рабочий пригород Перми. Окончив Мотовилихинскую музыкальную школу, Крылатов поступил в Пермское музыкальное училище. С начала 1960-х годов Евгений Крылатов писал музыку для кино. Первым фильмом, к которому он создал музыку, стала мелодрама Льва Рудника "Жизнь сначала" (1961).
В феврале 2019 Евгению Павлову исполнилось 85 лет. Причины его смерти пока неизвестны. Дата и место похорон будут опубликованы позже.
ИСТОЧНИК KP.RU