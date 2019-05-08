2019-05-08T15:44:22+03:00
Общество

В МЧС прокомментировали пожар на заводе в Лысьве

Руководство завода не стало устранять выявленные еще в 2015 нарушения
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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7 мая на заводе эмалированной посуды в Лысьве произошел крупный пожар. В здании на момент возгорания находилось 200 сотрудников. Всех экстренно эвакуировали.

Потушив пожар, сотрудники ГУ МЧС приступили к выяснению причин возгорания. Были выявлены нарушения противопожарной безопасности, которые руководство предприятия должно было устранить еще в 2015 году.

- Материалы о выявленных нарушениях были направлены в суд, который постановил привлечь организацию к административной ответственности и оштрафовать. Но видимо и этих мер уже недостаточно, чтобы заставить нерадивых руководителей задуматься о том, сколько людей могло бы погибнуть на пожаре" - отмечают специалисты Главного управления МЧС России по Пермскому краю

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми началась массовая эвакуация ТЦ. В Перми из-за сообщений о минировании экстренно эвакуировали несколько торговых центров. Информацию об этом подтвердили в краевом министерстве территориальной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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