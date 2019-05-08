Чусовской мост вновь перекроют ночью 16 мая

СЕГОДНЯ 12:29 2019-05-08T12:29:59+03:00

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В Пермском крае вновь начнется ремонт Чусовского моста. 13 мая будут устранять дефекты сталежелезобетонного пролетного строения моста. Для этого на мосту будет организовано реверсивного движения.

- После подготовки к заливке специальной бетонной смесью в ночь с 15 на 16 мая с 00.00 до 04.00. часов на Чусовском мосту в ночные часы будет закрыто движение для всех видов автотранспорта, кроме спецтранспорта, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми начался масштабный ремонт дорог. С наступлением теплой погоды дорожники приступили к реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» - ремонту дорог. В этом году планируют отремонтировать 25 дорожных объектов площадью 301 тысячи м2. В планах отремонтировать улицу Малкова от шоссе Космонавтов до Энгельса. Подрядчик уже приступил к подготовительным работам для реконструкции улицы Встречной.

ИСТОЧНИК KP.RU