2019-05-08T11:38:12+03:00
Звезды

DJ Smash выступит на открытии Студвесны в Перми

Церемонию закрытия проведут ведущие шоу «Бригада У»
Лилия Абибулаева
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--Фото: Ирина МОЛОКОТИНА
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В Пермь на открытие приедет Андрей Ширман (DJ Smash), а на закрытии будут ведущие радио «Европа Плюс».

14 мая в 18:00 в Перми стартует всероссийский фестиваль «Студенческая весна». Продлится он до 18 мая. На торжественное открытие в УДС «Молот» приедет DJ Smash. Музыкант исполнит несколько своих треков.

Закрытие фестиваля, которое пройдет 18:00 в 20:00, тоже ознаменуется появлением звезд. Проведут мероприятие харизматичные ведущие популярного утреннего шоу на радио «Европа Плюс» Джем, Илья и Вики - «Бригада У».

- Церемонии открытия и гала-концерт, как и другие ключевые события «Весны», покажут в прямом эфире в группе «ВКонтакте», поэтому увидеть их смогут все желающие. Выход в онлайн — отличительная черта «Российской студенческой весны» в этом году, - сообщили в пресс-службе правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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