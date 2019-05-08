2019-05-08T11:15:48+03:00
Происшествия

Житель Березников зарезал своего знакомого

Ему грозит до 15 лет лишения свободы
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае осудят 42-летнего местного жителя за убийство знакомого. По данным следствия, вечером 20 марта мужчина пришел в гости к своему другу. Мужчины стали выпивать. В процесс застолья между друзьями возникла ссора, в ходе которой 42-летний житель Березников схватился за нож.

Злоумышленник ударил друга ножом. 57-летний мужчина от полученной травмы скончался.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в СУ СКР по Пермскому краю.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы

Напомним, ранее мы писали о том, что в Березниках арестовали троих подозреваемых по делу о взрыве на «Азоте». В ближайшее время им будет предъявлено обвинение

ИСТОЧНИК KP.RU

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