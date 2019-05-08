Энергетики приступили к замене тепловых сетей в Перми

СЕГОДНЯ 10:53 2019-05-08T10:53:40+03:00

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В 2019 году энергетики планируют масштабную модернизацию тепловых сетей в центре города. С 10 мая начнется реконструкция трубопровода на улице Газеты Звезда.

- Энергетикам предстоит заменить более 500 метров трубопровода с увеличением его диаметра до 500 мм от улицы Петропавловской до улицы Ленина, - сообщили в администрации города.

Во время реконструкции улица будет перекрыта от Петропавловской до Ленина.

Также в планах на 2019 год перекладка трубопровода на улицах Луначарского, 1-я Красноармейская, Тимирязева и Глеба Успенского.

Напомним, ранее мы писали о том, что в связи с возложением венков к мемориалу «Скорбящая» 9 мая в центре Перми перекроют движение. В день Победы в Перми пройдет акция «Поклонимся великим тем годам» - состоится возложение венков на воинское кладбище к мемориалу «Скорбящая». Колонна пройдет от Комсомольской площади по улице Сибирской к воинскому кладбищу. Шествие колонны начнется 9 мая в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU