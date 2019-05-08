В связи с возложением венков к мемориалу «Скорбящая» 9 мая в центре Перми перекроют движение
В день Победы в Перми пройдет акция «Поклонимся великим тем годам» - состоится возложение венков на воинское кладбище к мемориалу «Скорбящая». Колонна пройдет от Комсомольской площади по улице Сибирской к воинскому кладбищу. Шествие колонны начнется 9 мая в 15.00.
В связи с этим 9 мая с 15.00 до 17.00 будет прекращено движение транспорта по улицам:
- Комсомольский проспект четная и нечетная сторона от улицы Коминтерна до улицы Белинского;
- Комсомольская площадь;
- Белинского от улицы Пионерская до улицы Карла Маркса;
- площадь Карла Маркса;
- Сибирская от площади Карла Маркса до улицы Пушкина;
- Полины Осипенко от улицы 25 Октября до улицы Сибирская;
- Пушкина от улицы Сибирская до улицы Николая Островского;
- Николая Островского от улицы Пушкина до улицы Достоевского;
- Достоевского от улицы Николая Островского до улицы Парковая;
- Парковая от улицы Достоевского до улицы Ленина;
- Северная дамба от улицы Ленина до улицы Уральская.
Также с 17.00 8 мая до 17.00 9 мая будет запрещена парковка транспортных средств по улицам:
- Комсомольский проспект нечетная сторона от улицы Коминтерна до улицы Белинского;
- Комсомольская площадь;
- улица Белинского от улицы Пионерская до площади Карла Маркса;
- площадь Карла Маркса;
- улица Сибирская от площади Карла Маркса до улицы Пушкина;
- улица Полины Осипенко от улицы 25 Октября до улицы Сибирская;
- улица Пушкина от улицы Сибирская до улицы Николая Островского;
- улица Николая Островского от улицы Пушкина до улицы Достоевского;
- улица Достоевского от улицы Николая Островского до улицы Парковая;
- улица Парковая от улицы Достоевского до улицы Ленина.
ИСТОЧНИК KP.RU