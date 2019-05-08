2019-05-08T10:22:44+03:00
Общество

В связи с возложением венков к мемориалу «Скорбящая» 9 мая в центре Перми перекроют движение

Колонна пройдет от Комсомольской площади по улице Сибирской к воинскому кладбищу
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Юлия Лоза
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В день Победы в Перми пройдет акция «Поклонимся великим тем годам» - состоится возложение венков на воинское кладбище к мемориалу «Скорбящая». Колонна пройдет от Комсомольской площади по улице Сибирской к воинскому кладбищу. Шествие колонны начнется 9 мая в 15.00.

В связи с этим 9 мая с 15.00 до 17.00 будет прекращено движение транспорта по улицам:

- Комсомольский проспект четная и нечетная сторона от улицы Коминтерна до улицы Белинского;

- Комсомольская площадь;

- Белинского от улицы Пионерская до улицы Карла Маркса;

- площадь Карла Маркса;

- Сибирская от площади Карла Маркса до улицы Пушкина;

- Полины Осипенко от улицы 25 Октября до улицы Сибирская;

- Пушкина от улицы Сибирская до улицы Николая Островского;

- Николая Островского от улицы Пушкина до улицы Достоевского;

- Достоевского от улицы Николая Островского до улицы Парковая;

- Парковая от улицы Достоевского до улицы Ленина;

- Северная дамба от улицы Ленина до улицы Уральская.

Также с 17.00 8 мая до 17.00 9 мая будет запрещена парковка транспортных средств по улицам:

- Комсомольский проспект нечетная сторона от улицы Коминтерна до улицы Белинского;

- Комсомольская площадь;

- улица Белинского от улицы Пионерская до площади Карла Маркса;

- площадь Карла Маркса;

- улица Сибирская от площади Карла Маркса до улицы Пушкина;

- улица Полины Осипенко от улицы 25 Октября до улицы Сибирская;

- улица Пушкина от улицы Сибирская до улицы Николая Островского;

- улица Николая Островского от улицы Пушкина до улицы Достоевского;

- улица Достоевского от улицы Николая Островского до улицы Парковая;

- улица Парковая от улицы Достоевского до улицы Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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