В Перми неизвестные взорвали банкомат

СЕГОДНЯ 09:51 2019-05-08T09:51:25+03:00

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Среда,8 мая, в Свердловском районе Перми началось с сильного хлопка - в магазине на улице Солдатова неизвестные взорвали банкомат.

- Сообщение поступило рано утром, в 4:30. По данному факту проводится проверка. Уточняются обстоятельства происшествия, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Березниках арестовали троих подозреваемых по делу о взрыве на «Азоте». Суд арестовал троих подозреваемых по делу о взрыве на «Азоте». Напомним, утром 6 мая на предприятии во время проведения сварочных работ произошел взрыв. В результате ЧП погибли 23-летний Станислав Г., 22-летний Денис К. и 52-летний Николай Л. Еще один пострадавший - 35-летний Тимур С. - находится в больнице Березников.С ним работают психологи. Следователи продолжают проведение комплекса следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего

ИСТОЧНИК KP.RU