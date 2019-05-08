Радио «Комсомольская правда в Перми» начинает проект «Бизнес-среда»

СЕГОДНЯ 07:46 2019-05-08T07:46:16+03:00

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Новости экономики, информация для принятия решения и размышления. Все, что вы хотели знать о бизнес-процессах в Пермском крае, теперь можете узнавать каждую среду в 13 часов от наших экспертов. Слушайте первый выпуск «Бизнес-среды» 8 мая на 96.6 FM в 13 часов.

Сегодня специальным гостем в студии «КП» будет Юрий Белоусов, кандидат экономических наук. Поговорим о цифровой экономике и о том, почему в регионе сокращаются рабочие места, что или кто мешает экономическому «прорыву». Пермский край - флагман развития или движущийся по инерции локомотив? Подключайтесь к разговору: телефон прямого эфира 2-075-966.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пермских парках стартуют бесплатные утренние зарядки. Первым утреннюю гимнастику на свежем воздухе принял сквер им. Землячки в Мотовилихинском районе Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU