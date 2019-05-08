В Перми нашли живым 47-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 07:03 2019-05-08T07:03:37+03:00

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В Перми закончились поиски Андрея Ш. 3 мая мужчина ушел на работу и пропал. Телефон мужчины был выключен. С собой у него был портфель с деньгами и документами. В понедельник, 6 мая, родственники подали заявление в полицию.

Во вторник, 7 мая, волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили о том, что 47-летний Андрей Ш. найден живым.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае разыскивают 18-летнего парня. В четверг, 2 мая, молодой человек сообщил родственникам, что выезжает из Екатеринбурга, где работал, но до дома до сих пор не доехал. В ГУ МВД сообщили о том, что родственники подали заявление о пропаже в понедельник, 6 мая. Дмитрий Диковский проживает в поселке Железнодорожный Пермского края. Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении 18-летнего Дмитрия Диковского, просьба сообщить по 89194588205, 89194850612 или 102

ИСТОЧНИК KP.RU