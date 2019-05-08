В Перми начался масштабный ремонт дорог

СЕГОДНЯ 06:46 2019-05-08T06:46:08+03:00

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С наступлением теплой погоды дорожники приступили к реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» - ремонту дорог. В этом году планируют отремонтировать 25 дорожных объектов площадью 301 тысячи м2. В планах отремонтировать улицу Малкова от шоссе Космонавтов до Энгельса. Подрядчик уже приступил к подготовительным работам для реконструкции улицы Встречной.

Также этот год ознаменуется масштабной реконструкцией «Компроса» от Монастырской до Пермской, Революции на участке от улицы Сибирской до улицы Куйбышева и Героев Хасана на участке от улицы Василия Васильева до улицы Хлебозаводской.

На ремонт из городского бюджета выделят 615 миллионов рублей.

- Дорожный сезон в этом году в Перми будет очень напряженным из-за большого количества ремонтируемых объектов, а также из-за переустройства инженерных коммуникаций ресурсоснабжающими организациями. Для того, чтобы снизить нагрузку на дорожную обстановку, ремонтные работы на проезжей части объектов будут проводиться преимущественно в ночное время, - сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU