2019-05-08T06:21:18+03:00
Общество

В Перми впервые за 57 лет побит температурный рекорд

Максимальная температура составила +29,1
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Еще в начале недели синоптики обещали пермякам аномальную жару. И она действительно была.Температура была настолько высокой для первой половины мая, что побила рекорд 57-летней давности.

- Максимальная температура на метеостанции Пермь составила +29,1 градус, что на 1,3 выше прежнего суточного максимума, установленного в 1996 года. Кроме того, на 0,1 перекрыт рекорд для всей первой декады мая, установленный 10 мая 1962, - отмечают в ГИС-центре при ПГНИУ.

Также рекорды бьет и температура в городах края. Так, аномально жарко для первой декады мая было в Бисере - +25 градусов, в Губахе - +27. Жарче всего было в Кунгуре - +30, 5 - самая высокая отметка на всей территории края.

Напомним, ранее мы писали о том, что жара в Перми продлится до 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следственный комитет: В Березниках арестовали троих подозреваемых по делу о взрыве на «Азоте»
МЧС предупреждает о сильном граде и ветре в Прикамье
Жителя Губахи сняли с самолета за крупный долг
В Прикамье «за решетку» отправится вор-рецидивист
Экс-министр транспорта Пермского края на допросе рассказал про квартиру, за продажу которой его судят
В Перми появился передвижной офис МФЦ
Пермячка отсудила у транспортной компании 9 тысяч за неработающий кондиционер
В пермских парках стартуют бесплатные утренние зарядки
Пермские полицейские проводят рейды по проверке мотоциклистов и скутеристов
«Бесплатная парковка и бизнес-зал»: в пермском аэропорту ветеранам организовали спецобслуживание
В Прикамье полицейский спас мужчину, которого засыпало землей
В Прикамье мать зарезала сына, который пришел поздравить ее с праздником
В День Победы в Перми усилят меры безопасности
В Пермском аэропорту пройдет концерт губернского оркестра
В Перми иномарка сбила девушку-велосипедистку
В Пермском крае начался сезон паводков
В Прикамье разыскивают 18-летнего парня
«Уехал на работу и не вернулся»: в Перми разыскивают 47-летнего мужчину
В Прикамье пьяный мужчина ударил ножом своего друга
Правительство Прикамья выделит почти 500 тысяч рублей из краевого бюджета на конфеты
В прикамской школе ученики имели доступ к сайтам с аморальным контентом
В Перми главврача МСЧ №6 отстранили от должности на 1 год
В Прикамье нашли погибшим 29-летнего мужчину, который пропал полгода назад
Мэрия Перми обсудила с общественниками создание велодорожек
В Прикамье прохожий помог найти пропавшего 49-летнего мужчину
Парки и скверы Перми обработают от клещей
На конкурс «Молодежный резерв Прикамья» зарегистрировались уже более 600 человек