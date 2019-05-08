В Перми впервые за 57 лет побит температурный рекорд

СЕГОДНЯ 06:21 2019-05-08T06:21:18+03:00

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Еще в начале недели синоптики обещали пермякам аномальную жару. И она действительно была.Температура была настолько высокой для первой половины мая, что побила рекорд 57-летней давности.

- Максимальная температура на метеостанции Пермь составила +29,1 градус, что на 1,3 выше прежнего суточного максимума, установленного в 1996 года. Кроме того, на 0,1 перекрыт рекорд для всей первой декады мая, установленный 10 мая 1962, - отмечают в ГИС-центре при ПГНИУ.

Также рекорды бьет и температура в городах края. Так, аномально жарко для первой декады мая было в Бисере - +25 градусов, в Губахе - +27. Жарче всего было в Кунгуре - +30, 5 - самая высокая отметка на всей территории края.

Напомним, ранее мы писали о том, что жара в Перми продлится до 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU