2019-05-07T15:56:56+03:00
Общество

МЧС предупреждает о сильном граде и ветре в Прикамье

Порывы ветра достигнут 20м/с
Лилия Абибулаева
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--Фото: Олег УКЛАДОВ
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В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили о неблагоприятных природных условиях на территории края в ближайшие дни. Жителей Прикамья ожидают сильный ветер и град.

- В понедельник и во вторник, 7-8 мая, на территории Пермского края ожидается переменная облачность, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, грозы, град. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/с, при грозах порывы ночью 13-18 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, по северу местами до +4, днем 18-23 градусов, по северу местами до 13 градусов, - сообщили в ведомстве.

Гражданам рекомендуется , уходя из дома, закрывать окна, выключать электроприборы, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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