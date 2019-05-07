2019-05-07T15:27:34+03:00
Происшествия

Жителя Губахи сняли с самолета за крупный долг

Задолженность составила 60 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Мужчина собирался лететь в Тбилиси, но путешествие закончилось, так и не начавшись. Должника сняли с рейса. На исполнительном производстве у судебных приставов находились документы о взыскании с гражданина задолженности по налогам и коммунальным платежам на общую сумму около 60 тысяч рублей.

Мужчина знал о долге, но умышленно не платил. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства, но мужчина предпочел не реагировать на предупреждения. Пренебрежение обернулось для жителя Пермского края испорченным отпуском.

- После полученной в аэропорту информации о вынесенном судебным приставом постановлении, должнику ничего не оставалось делать, как вернуться в Губаху и оплатить имеющуюся задолженность. Только после этого ограничение было отменено, а исполнительные производства окончены фактическим исполнением, - сообщают в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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