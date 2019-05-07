В Прикамье «за решетку» отправится вор-рецидивист

СЕГОДНЯ 14:41 2019-05-07T14:41:32+03:00

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В Пермском крае осудили 35-летнего жителя Чайковского за мошенничество и кражи. Мужчина уже был неоднократно судим за подобные преступления.

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник с помощью мобильного приложения похитил у жительницы Пермского края 2 000 рублей, через некоторое время похитил паспорт у 20-летней девушки, а у водителя такси злоумышленник украл телефон.

Также он обманул двух несовершеннолетних.

- Мужчина предложил им убраться в его квартире за три тысячи рублей. При этом он сообщил, что в жилище будет лежать пять тысяч рублей, которые они могут забрать, но сейчас должны сдать ему сдачу и отдать сотовый телефон в качестве залога добросовестного выполнения работы. Подростки согласились. Однако, получив деньги и телефон, злоумышленник перестал выходить на связь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима. Кроме того, мужчина обязан заплатить штраф в сумме 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU