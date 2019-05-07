Экс-министр транспорта Пермского края на допросе рассказал про квартиру, за продажу которой его судят

СЕГОДНЯ 14:17 2019-05-07T14:22:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районном суде Перми продолжается процесс по делу бывшего министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева, которого обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями.

Напомним, в 2015 году чиновники минтранса, подчинявшиеся Закиеву, дважды отстраняли компанию «Уралмостострой» от участия в аукционе на строительство обхода Чусового, отдавая победу тюменскому «Мостострою-12». Причиной отстранения становились ошибки в оформлении документов. И хотя арбитражный суд каждый раз признавал решение незаконным, на третьем аукционе в 2016 году «Мостострой-12» все-таки выиграл аукцион и получил заказ на сумму более двух миллиардов рублей.

А незадолго до этого та же компания «Мостострой-12» приобрела у Алмаза Закиева за 28 миллионов рублей его квартиру, рыночная стоимость которой в тот момент была около 19,5 миллионов.

В суде допросили Алмаза Закиева. Он полностью отрицает свою вину. Как сообщает издание Business Class, бывший министр рассказал, что двухэтажные семикомнатные апартаменты площадью 304 квадратных метра в элитном доме в историческом центре Тюмени он купил в 2006 году за 12 миллионов рублей. Ранее недвижимость принадлежала жене бывшего губернатора Тюменской области. После того как чиновника пригласили на работу в Пермский край, он решил продать квартиру. Новую цену он указал с учетом того, что за восемь лет в квартире была обустроена сауна, установлены камин и двухместная ванна, сделан ремонт.

Судебный процесс продолжается. Приговор может быть оглашен уже в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU