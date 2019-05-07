2019-05-07T14:13:44+03:00
Общество

В Перми появился передвижной офис МФЦ

Он будет работать в микрорайоне Пролетарский
Лилия Абибулаева
Поделиться:
фото с сайта правительства краяфото с сайта правительства края
Изменить размер текста:

Мобильный офис начинает работать в микрорайоне Пролетарский с 7 мая. Он будет располагаться на парковке торгового центра «Лето» на Докучаева,50л и будет работать семь дней в неделю, с 12:00 до 20:00 и без перерыва на обед

Мобильный офис представляет собой автомобиль, состоящий из двух отсеков: для посетителей и для сотрудников, разделенных перегородкой. Отделение для сотрудников организации оснащено двумя рабочими местами с необходимым техническим оборудованием и средствами связи. В передвижном офисе есть автономный отопитель салона и кондиционер.

- На базе передвижного офиса будет доступно большинство услуг, которые в настоящее время предоставляются в МФЦ Пермского края, в том числе самые востребованные – регистрация недвижимости, получение выписки из ЕГРН, постановка на учет по месту жительства, - сообщили в пресс-службе правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС предупреждает о сильном граде и ветре в Прикамье
Жителя Губахи сняли с самолета за крупный долг
В Прикамье «за решетку» отправится вор-рецидивист
Экс-министр транспорта Пермского края на допросе рассказал про квартиру, за продажу которой его судят
Пермячка отсудила у транспортной компании 9 тысяч за неработающий кондиционер
В пермских парках стартуют бесплатные утренние зарядки
Пермские полицейские проводят рейды по проверке мотоциклистов и скутеристов
«Бесплатная парковка и бизнес-зал»: в пермском аэропорту ветеранам организовали спецобслуживание
В Прикамье полицейский спас мужчину, которого засыпало землей
В Прикамье мать зарезала сына, который пришел поздравить ее с праздником
В День Победы в Перми усилят меры безопасности
В Пермском аэропорту пройдет концерт губернского оркестра
В Перми иномарка сбила девушку-велосипедистку
В Пермском крае начался сезон паводков
В Прикамье разыскивают 18-летнего парня
«Уехал на работу и не вернулся»: в Перми разыскивают 47-летнего мужчину
В Прикамье пьяный мужчина ударил ножом своего друга
Правительство Прикамья выделит почти 500 тысяч рублей из краевого бюджета на конфеты
В прикамской школе ученики имели доступ к сайтам с аморальным контентом
В Перми главврача МСЧ №6 отстранили от должности на 1 год
В Прикамье нашли погибшим 29-летнего мужчину, который пропал полгода назад
Мэрия Перми обсудила с общественниками создание велодорожек
В Прикамье прохожий помог найти пропавшего 49-летнего мужчину
Парки и скверы Перми обработают от клещей
На конкурс «Молодежный резерв Прикамья» зарегистрировались уже более 600 человек