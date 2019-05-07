В Перми появился передвижной офис МФЦ

СЕГОДНЯ 14:13 2019-05-07T14:13:44+03:00

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Мобильный офис начинает работать в микрорайоне Пролетарский с 7 мая. Он будет располагаться на парковке торгового центра «Лето» на Докучаева,50л и будет работать семь дней в неделю, с 12:00 до 20:00 и без перерыва на обед

Мобильный офис представляет собой автомобиль, состоящий из двух отсеков: для посетителей и для сотрудников, разделенных перегородкой. Отделение для сотрудников организации оснащено двумя рабочими местами с необходимым техническим оборудованием и средствами связи. В передвижном офисе есть автономный отопитель салона и кондиционер.

- На базе передвижного офиса будет доступно большинство услуг, которые в настоящее время предоставляются в МФЦ Пермского края, в том числе самые востребованные – регистрация недвижимости, получение выписки из ЕГРН, постановка на учет по месту жительства, - сообщили в пресс-службе правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU