Пермячка отсудила у транспортной компании 9 тысяч за неработающий кондиционер

СЕГОДНЯ 13:56 2019-05-07T13:56:01+03:00

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Жительница Перми подала в суд на «Федеральную пассажирскую компанию» из-за неработающего в вагоне поезда кондиционера. Пермячка требовала возместить ей моральный ущерб, который она получила во время поездки в июле 2018 года в купейном вагоне поезда «Пермь-Адлер». Женщина жаловалась на то, что в вагоне было шумно, и не работал кондиционер, из-за чего она и ее семья не могли уснуть и чувствовали усталость.

Согласно информации в электронном билете пермячки, вагон должен был быть оборудованным кондиционером. В случае если система отопления или кондиционирования неисправна, вагон не должен быть включен в состав поезда.

- Оценив представленные доказательства, а именно, выслушав представителей сторон, свидетелей, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о том, что истице и ее семье услуга по перевозке была предоставлена ненадлежащего качества, с нарушением требований санитарных правил, - сообщается в пресс-службе Мотовилихинского суда. - Руководствуясь законом о защите прав потребителей и другими нормативными актами, Мотовилихинский районный суд Перми решил взыскать в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 9000 рублей.

Также «федеральной пассажирской компании» за предоставление некачественной услуги был назначен штраф в размере 4500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU