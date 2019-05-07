В Прикамье мать зарезала сына, который пришел поздравить ее с праздником

СЕГОДНЯ 11:12 2019-05-07T11:12:07+03:00

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Мужчина пришел к матери в Гайнский район Пермского края поздравить с семейной датой. Родственники стали выпивать. В процессе застолья между матерью и сыном возник конфликт. 42-летняя женщина схватилась за нож и несколько раз ударила сына.

- Причиненная потерпевшему травма квалифицирована как легкий вред здоровью. В настоящее время предварительное расследование по уголовному делу продолжается, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермском краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пьяный мужчина ударил ножом своего друга. ЧП произошло в Верещагинском районе Пермского края. Двое друзей вместе выпивали. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой 56-летний мужчина схватился за нож. 55-летний мужчина с ранением в подлопаточную область был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU