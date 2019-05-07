2019-05-07T10:25:10+03:00
Общество

В День Победы в Перми усилят меры безопасности

Пермяков будут осматривать металлодетекторами
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Для обеспечения безопасности во время парада 9 мая на Октябрьской площади будут работать 5 пропускных пунктов. Они будут оборудованы металлодетекторами и начнут работать с 9:00 и будут работать по мере наполняемости зрительских трибун.

- В периметр запрещен пронос холодного, огнестрельного, травмирующего и других видов оружия, любых острых и взрывоопасных предметов. Также запрещен допуск лиц в состоянии опьянения, пронос алкогольных напитков, напитков в стеклянной таре, напитков в любой таре объемом свыше 0,5 литра, сумок размером свыше 50 на 50 см. Запрещен вход на территорию проведения мероприятия с животными, проезд на скутерах, велосипедах (кроме детских трёхколесных). Проход на территорию проведения мероприятий детей до 12 лет разрешен только в сопровождении взрослых, - сообщили в администрации города.

Также будет ограничена продажа напитков в стеклянной таре и колюще-режущий предметов.

В целях безопасности временно ограничат работу парка им. Горького.

Все экстренные службы будут находиться в режиме повышенной готовности. Также для обеспечения порядка привлекут сотрудников охранных предприятий, судебных приставов, курсантов института войск национальной гвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-министр транспорта Пермского края на допросе рассказал про квартиру, за продажу которой его судят
В Перми появился передвижной офис МФЦ
Пермячка отсудила у транспортной компании 9 тысяч за неработающий кондиционер
В пермских парках стартуют бесплатные утренние зарядки
Пермские полицейские проводят рейды по проверке мотоциклистов и скутеристов
«Бесплатная парковка и бизнес-зал»: в пермском аэропорту ветеранам организовали спецобслуживание
В Прикамье полицейский спас мужчину, которого засыпало землей
В Прикамье мать зарезала сына, который пришел поздравить ее с праздником
В Пермском аэропорту пройдет концерт губернского оркестра
В Перми иномарка сбила девушку-велосипедистку
В Пермском крае начался сезон паводков
В Прикамье разыскивают 18-летнего парня
«Уехал на работу и не вернулся»: в Перми разыскивают 47-летнего мужчину
В Прикамье пьяный мужчина ударил ножом своего друга
Правительство Прикамья выделит почти 500 тысяч рублей из краевого бюджета на конфеты
В прикамской школе ученики имели доступ к сайтам с аморальным контентом
В Перми главврача МСЧ №6 отстранили от должности на 1 год
В Прикамье нашли погибшим 29-летнего мужчину, который пропал полгода назад
Мэрия Перми обсудила с общественниками создание велодорожек
В Прикамье прохожий помог найти пропавшего 49-летнего мужчину
Парки и скверы Перми обработают от клещей
На конкурс «Молодежный резерв Прикамья» зарегистрировались уже более 600 человек