В День Победы в Перми усилят меры безопасности

СЕГОДНЯ 10:20 2019-05-07T10:25:10+03:00

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Для обеспечения безопасности во время парада 9 мая на Октябрьской площади будут работать 5 пропускных пунктов. Они будут оборудованы металлодетекторами и начнут работать с 9:00 и будут работать по мере наполняемости зрительских трибун.

- В периметр запрещен пронос холодного, огнестрельного, травмирующего и других видов оружия, любых острых и взрывоопасных предметов. Также запрещен допуск лиц в состоянии опьянения, пронос алкогольных напитков, напитков в стеклянной таре, напитков в любой таре объемом свыше 0,5 литра, сумок размером свыше 50 на 50 см. Запрещен вход на территорию проведения мероприятия с животными, проезд на скутерах, велосипедах (кроме детских трёхколесных). Проход на территорию проведения мероприятий детей до 12 лет разрешен только в сопровождении взрослых, - сообщили в администрации города.

Также будет ограничена продажа напитков в стеклянной таре и колюще-режущий предметов.

В целях безопасности временно ограничат работу парка им. Горького.

Все экстренные службы будут находиться в режиме повышенной готовности. Также для обеспечения порядка привлекут сотрудников охранных предприятий, судебных приставов, курсантов института войск национальной гвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU