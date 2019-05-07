В Пермском крае начался сезон паводков

СЕГОДНЯ 08:47 2019-05-07T08:47:38+03:00

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В Прикамье из-за теплой погоды начался сезон паводков. По сообщению ГУ МЧС по Пермскому краю, в Кукуштане уже подтопило 53 дома.

- Ситуация находится под контролем. Проводятся подомовые обходы. Своевременно информируются органы местного самоуправления, - сообщил Сергей Лузин,старший оперативный дежурный ГУ МЧС по Пермскому краю. - В ближайшие часы уровень воды будет спадать. Серьезных подтоплений пока не ожидается.

Напомним, ранее мы писали о том, что МЧС предупреждает о резком потеплении в Прикамье. В Пермском крае ожидается повышение температуры до +25 градусов. Аномальное потепление начнется уже 5 мая. Так, днем температура может достигнуть +22 градусов в Перми и южных районах края, а на севере до + 12.Сотрудники ведомства предупреждают о сохранении вероятности ДТП из-за несоблюдения правил дорожного движения и плохого состояния дорожного покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU