В Прикамье разыскивают 18-летнего парня

СЕГОДНЯ 08:26 2019-05-07T08:26:56+03:00

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В Пермском крае пропал 18-летний Дмитрий Диковский. 2 мая молодой человек сообщил родственникам, что выезжает из Екатеринбурга, где работал, но до дома до сих пор не доехал.

- Родственники подали заявление о пропаже в понедельник, 6 мая, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в ГУ МВД по Пермскому краю.

Молодой человек проживает в поселке Железнодорожный Пермского края.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении 18-летнего Дмитрия Диковского, просьба сообщить по 89194588205, 89194850612 или 102

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми разыскивают 47-летнего мужчину, который 3 мая уехал на работу и не вернулся. При себе у мужчины был портфель с документами и деньгами. С 3 мая телефон 47-летнего мужчины выключен. В понедельник, 6 мая, родственники подали заявление в полицию. В день пропажи был одет в черную куртку, кепку с острым козырьком, светло-синие джинсы и черные кроссовки, портфель.

ИСТОЧНИК KP.RU