«Уехал на работу и не вернулся»: в Перми разыскивают 47-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 08:11 2019-05-07T08:11:12+03:00

При себе у мужчины был портфель с деньгами

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Андрей Шмелев ушел из дома в Дзержинском районе 3 мая на работу в районе Ипподрома и до сих пор не вернулся. С собой у мужчины был портфель, в котором находились деньги в размере 6 тысяч рублей и документы по работе.

С 3 мая телефон 47-летнего мужчины выключен.

- В понедельник, 6 мая, родственники подали заявление в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю

Приметы: рост 165, худощавого телосложения, рыжеватые волосы, карие темно-зеленый. Татуировки на правой руке указательном и среднем пальцах и на среднем пальце левой руки.

Был одет в черную куртку, кепку с острым козырьком, светло-синие джинсы и черные кроссовки, портфель.

Всем, знает что-либо о местонахождении 47-летнего Андрея Шмелева, просьба сообщить в полицию 02 (с сотового 102)

Напомним, ранее мы писали о том,что в Прикамье прохожий помог найти пропавшего 49-летнего мужчину

ИСТОЧНИК KP.RU