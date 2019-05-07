В прикамской школе ученики имели доступ к сайтам с аморальным контентом

СЕГОДНЯ 07:04 2019-05-07T07:04:04+03:00

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Кудымкарская прокуратура проверила одну из местных школ. Оказалось, что в школе не блокируются Интернет - ресурсы с аморальным контентом, и ученики на уроке информатики беспрепятственно могут зайти на подобный сайт.

- В ходе проведения надзорных мероприятий на поисковый запрос с противоправной информацией получен доступ к сайтам, содержащим информацию, запрещенную для распространения среди детей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Директору общеобразовательного учреждения вынесено постановление, в отношении МБОУ «Пешнигортская СОШ» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.17 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию).

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми главврача МСЧ №6 отстранили от должности на 1 год. Руководство больницы нарушило срок оплаты контрактов на поставку лекарств

ИСТОЧНИК KP.RU