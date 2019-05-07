В Перми главврача МСЧ №6 отстранили от должности на 1 год

СЕГОДНЯ 06:49 2019-05-07T08:34:46+03:00

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Администрация медучреждения нарушала установленный законом срок в 30 дней на оплату исполненных договоров и контрактов на поставку лекарств. Часть контрактов до сих пор осталась не оплачена.

Оказалось, что главврач МСЧ уже был замечен в подобных нарушениях в 2017 году.Тогда он отделался штрафом.

- Учитывая выявленные нарушения и их повторяющийся характер в отношении главврача больницы было возбуждено дело об административном нарушении по ч. 2 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, срока и порядка оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд), - сообщили в прокуратуре края.

Мировой судья признал руководителя медучреждения виновным и отстранил от занимаемой должности на год.

ИСТОЧНИК KP.RU