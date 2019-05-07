2019-05-07T06:35:33+03:00
Происшествия

В Прикамье нашли погибшим 29-летнего мужчину

Он пропал полгода назад
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 6 мая, волонтеры поискового отряда «Регион59» сообщили о том, что спустя полгода был найден 29-летний Александр П. Мужчина пропал в декабре 2018 года после ссоры с женой. Он ушел из дома в Березниках и больше Александра никто не видел. На связь он не выходил. В понедельник, 6 мая, было найдено его тело.

- Александр П. найден мертвым. Выражаем свои соболезнования семье, - сообщили волонтеры.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье прохожий помог найти пропавшего 49-летнего мужчину. Он увидел сидящего на дороге мужчину и позвонил волонтерам. У пропавшего 2 группа инвалидности, он не может ясно изъясняться, поэтому родственники очень переживали за его жизнь и здоровье. Одинокого мужчину, сидящего на дороге, заметил прохожий и сообщил волонтерам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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