В Перми появятся 5 новых велодорожек

СЕГОДНЯ 17:39 2019-05-06T17:42:18+03:00

Две из них оборудуют в этом году

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В пермской мэрии рассказали велосипедистам о том, как власти планируют развивать велосипедное движение в краевом центре. С представителями пермского сообщества любителей велоспорта «ВелоПермь» встретился председатель комитета по физической культуры и спорта администрации Перми Сергей Сапегин.

- В этом году будет оборудована новая двусторонняя велодорожка на улице Крупской, - пообещал он. - Она будет сделана с правой стороны улицы на участке от улицы Уральской до площади Дружбы. Также в планах организовать велодорожку в Балатовском парке.

Также в мэрии рассказали, что проектами реконструкции дорожной сети предусмотрена организация таких дорожек на улице Героев Хасана, улицах Революции, Карпинского.

- Специалисты Пермской дирекции дорожного движения ежегодно монтируют на улице Ленина от улицы Парковой до улицы Крисанова велосипедные столбики, предназначенные для обеспечения безопасности передвижения велосипедистов, а также повышения уровня дисциплинированности всех участников движения, а также обновляется разметка, - сообщили в мэрии. - Сейчас администрацией города продолжается работа по приведению существующих велодорожек в нормативное состояние: устанавливаются дорожные знаки в соответствии с действующими ГОСТами, устраняются физические барьеры (например, бордюры и рекламные конструкции).

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ИСТОЧНИК KP.RU