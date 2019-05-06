2019-05-06T16:53:21+03:00
Происшествия

В Прикамье прохожий помог найти пропавшего 49-летнего мужчину

Он увидел сидящего на дороге мужчину и позвонил волонтерам
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Пермском крае пропал 49-летний Алексей Ш. Последний раз мужчину видели 4 мая в деревне Казарма Кунгурского района. У пропавшего 2 группа инвалидности, он не может ясно изъясняться, поэтому родственники очень переживали за его жизнь и здоровье.

В понедельник, 6 мая, волонтеры поискового отряда «Регион59» сообщили о том, что 49-летний житель Кунгурского района найден живым.

- Благодарим неизвестного молодого человека, который не прошел мимо одиноко сидящего человека на дороге и сообщил волонтерам о местонахождении Алексея Ш, - отметили волонтеры.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми разыскивают 50-летнего мужчину-инвалида. В Перми пропал 50-летний Николай Галкин. Мужчина вышел из дома на улице Старцева в 4:00 5 мая и до сих пор не вернулся. Николай Галкин ушел, когда родственники спали и не слышали. Пенсионер перенес инсульт, разговаривает невнятно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Парки и скверы Перми обработают от клещей
На конкурс «Молодежный резерв Прикамья» зарегистрировались уже более 600 человек
Родственникам погибших на заводе «Азот» в Березниках выплатят компенсацию
В Прикамье 21-летний парень избил мужчину, с которым столкнулся в магазине
АО «ПЗСП» предлагает квартиры в готовом доме со скидкой
В честь Дня Победы в Перми пройдет церемония возложения цветов
В День Победы в Перми не будут продавать алкоголь
«Родственники спали и не слышали, как ушел»: в Перми разыскивают 50-летнего мужчину-инвалида
На место ЧП на «Азоте» в Березниках выехал технический директор компании
По факту гибели трех рабочих при взрыве в Березниках возбуждено уголовное дело
Взрыв на заводе в Пермском крае: МЧС прокомментировали ЧП
В Прикамье столкнулась фура и легковушка с пассажиром багажнике
Взрыв на заводе в Пермском крае: информация уточняется
Из-за ЧП в Шереметьево в Москве задержали вылеты в Пермь
«Ростелеком» и Пенсионный фонд России приглашают пенсионеров принять участие в конкурсе «Спасибо интернету – 2019»
Как открыть выгодный вклад, не приходя в банк
В Прикамье водитель «Лады» чудом выжил после столкновения с КамАЗом
В Перми водитель, который 110 нарушал ПДД, устроил ДТП
В Пермском крае закрыли мост через реку Бабка
Пермские школьники поедут в Австралию на соревнования по робототехнике
В Пермь могут перенести техобслуживание поездов «Ласточка»
В Перми 6 мая отключат отопление