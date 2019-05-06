В Прикамье прохожий помог найти пропавшего 49-летнего мужчину
В Пермском крае пропал 49-летний Алексей Ш. Последний раз мужчину видели 4 мая в деревне Казарма Кунгурского района. У пропавшего 2 группа инвалидности, он не может ясно изъясняться, поэтому родственники очень переживали за его жизнь и здоровье.
В понедельник, 6 мая, волонтеры поискового отряда «Регион59» сообщили о том, что 49-летний житель Кунгурского района найден живым.
- Благодарим неизвестного молодого человека, который не прошел мимо одиноко сидящего человека на дороге и сообщил волонтерам о местонахождении Алексея Ш, - отметили волонтеры.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми разыскивают 50-летнего мужчину-инвалида. В Перми пропал 50-летний Николай Галкин. Мужчина вышел из дома на улице Старцева в 4:00 5 мая и до сих пор не вернулся. Николай Галкин ушел, когда родственники спали и не слышали. Пенсионер перенес инсульт, разговаривает невнятно.
ИСТОЧНИК KP.RU