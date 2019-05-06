В Прикамье прохожий помог найти пропавшего 49-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 15:44 2019-05-06T16:53:21+03:00

Он увидел сидящего на дороге мужчину и позвонил волонтерам

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В Пермском крае пропал 49-летний Алексей Ш. Последний раз мужчину видели 4 мая в деревне Казарма Кунгурского района. У пропавшего 2 группа инвалидности, он не может ясно изъясняться, поэтому родственники очень переживали за его жизнь и здоровье.

В понедельник, 6 мая, волонтеры поискового отряда «Регион59» сообщили о том, что 49-летний житель Кунгурского района найден живым.

- Благодарим неизвестного молодого человека, который не прошел мимо одиноко сидящего человека на дороге и сообщил волонтерам о местонахождении Алексея Ш, - отметили волонтеры.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми разыскивают 50-летнего мужчину-инвалида. В Перми пропал 50-летний Николай Галкин. Мужчина вышел из дома на улице Старцева в 4:00 5 мая и до сих пор не вернулся. Николай Галкин ушел, когда родственники спали и не слышали. Пенсионер перенес инсульт, разговаривает невнятно.

ИСТОЧНИК KP.RU