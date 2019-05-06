2019-05-06T16:59:51+03:00
Происшествия

Родственникам погибших на заводе «Азот» в Березниках выплатят компенсацию

Также руководство завода возьмет на себя затраты на лечение пострадавшего
Лилия Абибулаева
Поделиться:
фото с сайта компании "УралХим"фото с сайта компании "УралХим"
Изменить размер текста:

В понедельник, 6 мая, на заводе «Азот» в Березниках произошло ЧП в результате, которого три человека погибли, один находится в больнице.

Корреспонденту «Комсомольской правды» на предприятии сообщили, что семьям погибших будет выплачена компенсация.

- Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Руководством компании принято решение о выплате материальной помощи семьям трех погибших сотрудников и компенсации расходов на погребение. Кроме того, мы полностью возьмет на себя затраты на лечение одного пострадавшего, который находится в больнице, - сообщили в пресс-службе предприятия.

На предприятии проводят собственную проверку, чтобы установить причины трагедии. Также будет переаттестована службы обеспечения промышленной безопасности.

- Налицо явное нарушение норм и правил охраны труда при ведении ремонтных работ на опасном производственном объекте, - отметил Ринат Гизатулин, заместитель генерального директора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье прохожий помог найти пропавшего 49-летнего мужчину
Парки и скверы Перми обработают от клещей
На конкурс «Молодежный резерв Прикамья» зарегистрировались уже более 600 человек
В Прикамье 21-летний парень избил мужчину, с которым столкнулся в магазине
АО «ПЗСП» предлагает квартиры в готовом доме со скидкой
В честь Дня Победы в Перми пройдет церемония возложения цветов
В День Победы в Перми не будут продавать алкоголь
«Родственники спали и не слышали, как ушел»: в Перми разыскивают 50-летнего мужчину-инвалида
На место ЧП на «Азоте» в Березниках выехал технический директор компании
По факту гибели трех рабочих при взрыве в Березниках возбуждено уголовное дело
Взрыв на заводе в Пермском крае: МЧС прокомментировали ЧП
В Прикамье столкнулась фура и легковушка с пассажиром багажнике
Взрыв на заводе в Пермском крае: информация уточняется
Из-за ЧП в Шереметьево в Москве задержали вылеты в Пермь
«Ростелеком» и Пенсионный фонд России приглашают пенсионеров принять участие в конкурсе «Спасибо интернету – 2019»
Как открыть выгодный вклад, не приходя в банк
В Прикамье водитель «Лады» чудом выжил после столкновения с КамАЗом
В Перми водитель, который 110 нарушал ПДД, устроил ДТП
В Пермском крае закрыли мост через реку Бабка
Пермские школьники поедут в Австралию на соревнования по робототехнике
В Пермь могут перенести техобслуживание поездов «Ласточка»
В Перми 6 мая отключат отопление