Родственникам погибших на заводе «Азот» в Березниках выплатят компенсацию

СЕГОДНЯ 14:14 2019-05-06T16:59:51+03:00

Также руководство завода возьмет на себя затраты на лечение пострадавшего

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В понедельник, 6 мая, на заводе «Азот» в Березниках произошло ЧП в результате, которого три человека погибли, один находится в больнице.

Корреспонденту «Комсомольской правды» на предприятии сообщили, что семьям погибших будет выплачена компенсация.

- Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Руководством компании принято решение о выплате материальной помощи семьям трех погибших сотрудников и компенсации расходов на погребение. Кроме того, мы полностью возьмет на себя затраты на лечение одного пострадавшего, который находится в больнице, - сообщили в пресс-службе предприятия.

На предприятии проводят собственную проверку, чтобы установить причины трагедии. Также будет переаттестована службы обеспечения промышленной безопасности.

- Налицо явное нарушение норм и правил охраны труда при ведении ремонтных работ на опасном производственном объекте, - отметил Ринат Гизатулин, заместитель генерального директора.

ИСТОЧНИК KP.RU