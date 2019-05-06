2019-05-06T13:28:28+03:00
Происшествия

В Прикамье 21-летний парень избил мужчину, с которым столкнулся в магазине

ЧП произошло в Кунгуре
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кунгуре осудили 21-летнего парня за избиение мужчины в супермаркете. В ходе следствия установлено, что пьяный 21-летний местный житель столкнулся с 36-летним мужчиной в дверях гипермаркета. Парень разозлился и начал избивать потерпевшего. Злоумышленник не перестал наносить удары по голове и телу мужчины, даже когда тот упал.

- Полученные травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Злоумышленника задержали по горячим следам. Суд приговорил его к 1 году 6 месяцам лишению свободы условно, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды" в ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье убили бывшего сотрудника СИЗО. В ночь на четверг, 2 мая, в Коми округе был убит 39-летний мужчина, ранее работавший в Кудымкарском СИЗО. Но его тело еще не найдено – поиски ведутся в Каме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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