2019-05-06T13:10:47+03:00
Общество

АО «ПЗСП» предлагает квартиры в готовом доме со скидкой

Но надо спешить - квартир осталось всего 50
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Фото пресс-службыФото пресс-службы
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Акция от АО «ПЗСП» на квартиры в доме по ул. Целинная, 57/3 - ЖК «Лазурный» стартовала в марте и продлится до конца мая. Тем временем дом уже сдан, заселение начнется 14 мая.

Напомним, АО «ПЗСП» предоставляет скидку в 5% на некоторые квартиры в доме по ул. Целинной, 57/3 в микрорайоне Вышка-2. По условиям акции скидка на квартиру может достигать 200 000 рублей.

Жилой комплекс «Лазурный» - это три дома в молодом благоустроенном микрорайоне Вышка-2. Новые дома, новые тротуары, новые магазины и новые детские площадки. Также в доме установлена система видеонаблюдения. Словом, всё для комфорта будущих жильцов.

Квартиры в новом доме по ул. Целинная 57/3 ещё есть в наличии. Однако нужно спешить: квартир осталось всего 50, а в апреле было продано более 40, - подчеркивают в компании.

Выбрать свою новую квартиру можно на сайте pzsp.ru (https://pzsp.ru/). Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщик АО «ПЗСП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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