В честь Дня Победы в Перми пройдет церемония возложения цветов

СЕГОДНЯ 13:00 2019-05-06T13:03:11+03:00

Изменить размер текста: A A

На эспланаде 8 мая в 12:00 пройдет церемония возложения цветов. Мероприятие состоится у памятника «Героям фронта и тыла».

В церемонии примут участие курсанты пермских военных училищ, ветераны Великой Отечественной войны, герои Советского союза и России, участники военно-патриотического движения «Юнармия». Музыкальное сопровождение обеспечит Пермский губернский оркестр.

Церемония возложения венков продлиться в течение получаса

Напомним, ранее мы писали о том, что в День Победы в Перми не будут продавать алкоголь. Администрация Перми сообщила о запрете продажи алкогольной продукции в День Победы на территории Перми и Пермского края. Нарушителям грозят серьезные штрафы.Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на юридических лиц

ИСТОЧНИК KP.RU