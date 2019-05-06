В День Победы в Перми не будут продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 12:18 2019-05-06T12:18:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация Перми сообщила о запрете продажи алкогольной продукции в День Победы на территории Перми и Пермского края. Нарушителям грозят серьезные штрафы.

- Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 до 40 тысяч рублей, - сообщили в мэрии.

Напомним, ранее мы писали о том, что В понедельник, 6 мая, в Перми закончится отопительный сезон. С этого дня коммунальные службы приступают к постепенной остановке оборудования и подготовке к следующему отопительному сезону. При этом всем поставщикам тепла рекомендовано обеспечить возможность подачи тепла в учреждения социальной сферы в случае понижения температуры воздуха ниже +8 градусов. Сразу же после остановки оборудование начнут проверять на наличие дефектов.

ИСТОЧНИК KP.RU