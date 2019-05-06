2019-05-06T12:26:33+03:00
Происшествия

«Родственники спали и не слышали, как ушел»: в Перми разыскивают 50-летнего мужчину-инвалида

Пропал 5 мая
Лилия Абибулаева
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фото из личного архивафото из личного архива
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В Перми пропал 50-летний Николай Галкин. Мужчина вышел из дома на улице Старцева в 4:00 5 мая и до сих пор не вернулся.

- Мужчина-инвалид. Ушел, когда родственники спали и не слышали. После инсульта, разговаривает невнятно, - сообщает знакомая семьи в социальных сетях.

Приметы: невысокого роста, на вид 50-60 лет, седой, хромает, передвигается с тростью-костылем.

Одет: куртка без капюшона, цвета «хаки», брюки чёрные спортивные, ботинки черные.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении 50-летнего Николая Галкина, просьба сообщить о телефонам 8(922)3207804 (жена Лариса) или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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