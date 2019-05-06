В Прикамье столкнулась фура и легковушка с пассажиром багажнике
ДТП произошло ночью 6 мая на трассе Пермь - Екатеринбург. По предварительной информации, водитель «Мицубиси» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой.
Водитель иномарки был пьян, а в багажнике находился пассажир.
- В багажнике автомобиля мирно спал пассажир, для вызволения которого спасатели ПЧ № 139 применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент, - сообщили в пресс-службе пожарной части №139.
В ГИБДД сообщили, что пассажир попал в багажник в результате ДТП.
- Мужчина находился на заднем сидении. При ударе его отбросило в багажник автомобиля, - прокомментировали в ведомстве
Водитель легковушки получил множественные ушибы и переломы, пассажир скальпированную рану головы. Обоих отправили в больницу.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье водитель «Лады» чудом выжил после столкновения с КамАЗом Страшная авария произошла в утром субботу, 4 мая, в Верещагинском районе Пермского края. По предварительной информации, в Верещагинском районе недалеко от села Вознесенское водитель «Лады» превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом.
ИСТОЧНИК KP.RU