2019-05-06T11:25:54+03:00
Происшествия

В Прикамье столкнулась фура и легковушка с пассажиром багажнике

Водитель легковушки был пьян
Лилия Абибулаева
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фото из паблика "139 Пожарная часть"фото из паблика "139 Пожарная часть"
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ДТП произошло ночью 6 мая на трассе Пермь - Екатеринбург. По предварительной информации, водитель «Мицубиси» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой.

Водитель иномарки был пьян, а в багажнике находился пассажир.

- В багажнике автомобиля мирно спал пассажир, для вызволения которого спасатели ПЧ № 139 применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент, - сообщили в пресс-службе пожарной части №139.

В ГИБДД сообщили, что пассажир попал в багажник в результате ДТП.

- Мужчина находился на заднем сидении. При ударе его отбросило в багажник автомобиля, - прокомментировали в ведомстве

Водитель легковушки получил множественные ушибы и переломы, пассажир скальпированную рану головы. Обоих отправили в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье водитель «Лады» чудом выжил после столкновения с КамАЗом Страшная авария произошла в утром субботу, 4 мая, в Верещагинском районе Пермского края. По предварительной информации, в Верещагинском районе недалеко от села Вознесенское водитель «Лады» превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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