Из-за ЧП в Шереметьево в Москве задержали вылеты в Пермь

СЕГОДНЯ 09:32 2019-05-06T09:32:14+03:00

Рейсы задерживают в среднем на два часа

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Вылет самолетов компаний «Аэрофлот» и «Pegas Fly» из Москвы в Пермь задержали из-за происшествия в аэропорту Шереметьево.

Так, следующие рейсы за 05 и 06 мая 2019 авиакомпаний «Аэрофлот» и «Pegas Fly» вылетели в Пермь с задержкой:

прибытие рейсов SU 1293, SU 1205, SU 1394, ЕО 201 из Москвы (Шереметьево).

отправка рейсов SU 1294, SU 1206, SU 1395, ЕО 202 в Москву (Шереметьево).

Рейсы задерживают в среднем на два часа. Из-за этого изменяется время обратных вылетов из Перми в Москву

-Кроме этого, отменен рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы SU 1218 с вылетом в 05:35, а также обратный рейс в Москву SU 1218 с вылетом в 06:25. Пассажиров отмененных рейсов пересадили на ближайший следующий вылет, - сообщили в краевом минтрансе.

В понедельник, 6 мая, изменилось время вылета рейса SU 1204 авиакомпании «Аэрофлот» из Шереметьево в Пермь. На данный момент отправление самолета перенесено с 17:35 на 19:15. Обратный рейс SU 1205 назначен на 00:05 07 мая 2019 года. Указано местное время вылета.

ИСТОЧНИК KP.RU