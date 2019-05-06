«Ростелеком» и Пенсионный фонд России приглашают пенсионеров принять участие в конкурсе «Спасибо интернету – 2019»
Начат прием работ на V Всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2019», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России.
Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.
Номинации конкурса:
- «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
- «Мои интернет-достижения»;
- «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»;
- «Моя общественная интернет-инициатива».
Цели конкурса:
- доступность государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия;
- содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров»;
- выявление наиболее активных регионов, работающих в данной теме;
- формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;
- определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;
- продвижение обучающего портала www.azbukainterneta.ru.
Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2019 года, итоги конкурса планируется подвести в ноябре 2019 года.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.
ИСТОЧНИК KP.RU