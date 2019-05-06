«Ростелеком» и Пенсионный фонд России приглашают пенсионеров принять участие в конкурсе «Спасибо интернету – 2019»

СЕГОДНЯ 09:32 2019-05-06T09:32:11+03:00

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Начат прием работ на V Всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2019», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России.

Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.

Номинации конкурса:

- «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;

- «Мои интернет-достижения»;

- «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»;

- «Моя общественная интернет-инициатива».

Цели конкурса:

- доступность государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия;

- содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров»;

- выявление наиболее активных регионов, работающих в данной теме;

- формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;

- определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;

- продвижение обучающего портала www.azbukainterneta.ru.

Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2019 года, итоги конкурса планируется подвести в ноябре 2019 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU