Как открыть выгодный вклад, не приходя в банк

СЕГОДНЯ 09:02 2019-05-06T09:02:32+03:00

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Давно и не нами замечено, что «время – деньги». Поэтому стоит пользоваться любой возможностью сэкономить время. К примеру, за счет дистанционного банковского обслуживания. АО «ФОРА-БАНК» продолжает расширять возможности мобильного Банка системы ДБО «Фора-Онлайн». Теперь клиенты Банка могут открывать вклады, не приходя в банковский офис.

Вклад «Сберегательный-Онлайн» с повышенной процентной ставкой по вкладу легко можно открыть в мобильном приложении со своего смартфона или на сайте Банка. Более того, с помощью приложения можно видеть всю информацию по вкладу, пополнять вклад в течение первых трех месяцев, а также следить за остатком средств на счете и начислением процентов.

Вклад открывается в рублях, минимальная сумма – 5 тысяч. Срок вклада можно выбрать на свое усмотрение - от 1 до 24 месяцев. Процентная ставка зависит от срока вклада и может достигать 8 процентов годовых. Проценты банк выплатит в конце срока вклада.

По окончании срока действия вклада деньги можно также дистанционно перевести на свой счет или карту. А вот досрочно закрыть вклад можно только в офисе Банка.

АКБ «Фора-банк» (АО) (генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1885 от 03.12.2014 года) — универсальный коммерческий банк, работающий с предприятиями всех форм собственности и физическими лицами с 1992 года. Головной офис АКБ «Фора-банк» (АО) находится в Москве. По состоянию на 01.01.2018 года АКБ «Фора-банк» (АО) насчитывает в своей структуре 104 подразделения, которые находятся в 19 регионах Российской Федерации и обслуживают клиентов — физических и юридических лиц. Региональная сеть банка включает 8 филиалов с широкой сетью дополнительных и операционных офисов, операционных касс, расположенных в Москве, Реутове, Орехово-Зуеве, Коломне, Наро-Фоминске, Калуге, Обнинске, Малоярославце, Воротынске, Санкт-Петербурге, Липецке, Тамбове, Перми, Саранске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Иванове, Рыбинске, Ростове-на-Дону, Армавире, Сочи, Адлере, Краснодаре, Твери, Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU