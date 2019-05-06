2019-05-06T09:03:54+03:00
Происшествия

В Прикамье водитель «Лады» чудом выжил после столкновения с КамАЗом

Легковушка превратилась в металлолом[видео]
Лилия Абибулаева
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Страшная авария произошла в утром субботу, 4 мая, в Верещагинском районе Пермского края. По предварительной информации, в Верещагинском районе недалеко от села Вознесенское водитель «Лады» превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом.

После столкновения легковушка превратилась в груду металлолома, но водитель чудом остался жив. С травмами его доставили в больницу.

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В Прикамье водитель Лады чудом выжил после столкновения с КамАЗом
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Видео с последствиями ДТП появилось 5 мая в социальных сетях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми водитель, который 110 нарушал ПДД, устроил ДТП В воскресенье, 5 мая, в Кировском районе Перми произошла авария, в результате которой пострадал мужчина. По предварительной информации, от Перми в сторону Краснокамска двигался автомобиль «Лада Веста». На 59 км 800 м водитель при перестроении не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Лада Гранта». При ударе «Гранта» съехала с дороги и перевернулась. Водитель «Гранты» получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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