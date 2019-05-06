В Перми водитель, который 110 нарушал ПДД, устроил ДТП

СЕГОДНЯ 08:39 2019-05-06T08:39:44+03:00

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В воскресенье, 5 мая, в Кировском районе Перми произошла авария, в результате которой пострадал мужчина. По предварительной информации, от Перми в сторону Краснокамска двигался автомобиль «Лада Веста». На 59 км 800 м водитель при перестроении не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Лада Гранта». При ударе «Гранта» съехала с дороги и перевернулась. Водитель «Гранты» получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

- Установлено, что водитель «Лады Весты» ранее 110 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в основном за превышение допустимой скорости движения. В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ, проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми столкнулись автобус и «Яндекс. Такси»

ИСТОЧНИК KP.RU