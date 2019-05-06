В Пермском крае закрыли мост через реку Бабка

СЕГОДНЯ 07:48 2019-05-06T07:48:50+03:00

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В Кунгурском районе 5 мая закрыли автомобильный мост через реку Бабка из-за угрозы подтопления паводковыми водами. Проезд осуществляется через соседний мост.

- . Движение автотранспорта осуществляется через мост, находящийся на балансе ООО "Кнауф Гипс Кунгур", расположенный в 20 метрах от моста, - сообщают в Центре общественной безопасности Кунгурского района.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 6 мая отключат отопление. В понедельник, 6 мая, в Перми закончится отопительный сезон. С этого дня коммунальные службы приступают к постепенной остановке оборудования и подготовке к следующему отопительному сезону. При этом всем поставщикам тепла рекомендовано обеспечить возможность подачи тепла в учреждения социальной сферы в случае понижения температуры воздуха ниже +8 градусов. Сразу же после остановки оборудование начнут проверять на наличие дефектов.

ИСТОЧНИК KP.RU