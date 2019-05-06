2019-05-06T07:02:34+03:00
Общество

В Пермь могут перенести техобслуживание поездов «Ласточка»

Об этом сообщил губернатор в социальных сетях
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Максим Решетников сообщил, что ведет переговоры с «РЖД» о переносе технического обслуживания электропоездов «Ласточка» в пермское моторвагонное депо.

- Во время осмотра места будущей развязки на ул. Строителей посетил моторвагонное депо «Пермь II». Предприятие по-своему уникально — здесь проводятся глубокие виды ремонтов всех пригородных поездов Свердловской железной дороги, а также центральной России. Сейчас — до 90 единиц в год, потенциал до 120, - отметил губернатор.

Напомним, ранее мы писали о том, что электропоезда "Ласточка" начали курсировать в Пермском крае с ноября 2018 года. «Ласточка» - это скоростной электропоезд, который выпускается в Верхней Пышме по лицензии компании Siemens. Той самой, по проекту которой выпускают и суперскоростные «Сапсаны». Сейчас такие электрички бегают на Малом кольце Московской железной дороги. Они могут иметь пять или семь вагонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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