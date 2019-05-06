В Перми 6 мая отключат отопление

СЕГОДНЯ 06:42 2019-05-06T06:42:16+03:00

Сразу же после остановки трубы начнут проверять на наличие дефектов

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В понедельник, 6 мая, в Перми закончится отопительный сезон. С этого дня коммунальные службы приступают к постепенной остановке оборудования и подготовке к следующему отопительному сезону.

- При этом всем поставщикам тепла рекомендовано обеспечить возможность подачи тепла в учреждения социальной сферы в случае понижения температуры воздуха ниже +8 градусов, - сообщают в городской администрации.

Сразу же после остановки оборудование начнут проверять на наличие дефектов.

Напомним, ранее мы писали о том, что улицу Уральскую в Перми продолжат ремонтировать. Этой весной подрядчики продолжат капитальный ремонт улиц Уральская и Крупской. Напомним, в прошлом году на участке улицы Уральская между улицами Крупской и Розалии Землячки заменили сети ливневой канализации, водоснабжения и прочие коммуникации. После того, как раскопки были завершены, на проезжую часть уложили нижний слой асфальта.

ИСТОЧНИК KP.RU