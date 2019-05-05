2019-05-05T14:58:15+03:00
Происшествия

В Перми столкнулись автобус и «Яндекс. Такси»

ДТП произошло в Индустриальном районе
Лилия Абибулаева
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фото очевидцев ДТПфото очевидцев ДТП
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В воскресенье, 5 мая, в Индустриальном районе Перми произошла авария. На улице Одоевского столкнулись автобус 52 маршрута и автомобиль «Яндекс. Такси».

По информации от очевидцев, водитель такси нарушил правила дорожного движения. Выезжая с прилегающей территории на главную дорогу, он не пропустил автобус.

Наличие пострадавших неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Восточном обходе в Перми произошло смертельное ДТП. Утром 4 мая на Восточном обходе произошло серьезное ДТП. Шел дождь, трасса была мокрая, но, похоже, 38-летний водитель «четырнадцатой» не учел обстоятельств. Он ехал по Восточному обходу со стороны Лядовского тракта в направлении Орджоникидзевского района. В 5 часов 40 минут на восьмом километре дороги он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.Его машина столкнулась с Hyundai Solaris, ехавшим во встречном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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