2019-05-05T13:48:16+03:00
Происшествия

В Прикамье пропал 49-летний мужчина

Волонтеры собирают людей на поиски
Лилия Абибулаева
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фото из паблика "Регион59"фото из паблика "Регион59"
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В Кунгурском районе Пермского края ушел из дома на прогулку и не вернулся 49-летний Алексей Шестеров. Последний раз мужчину видели 4 мая в деревне Казарма Кунгурского района.

- Алексей инвалид 2 группы, плохо говорит и не может назвать свои данные, - сообщают волонтеры поискового отряда «Регион59».

Особые приметы: на вид 40-45 лет,рост 165-170, волосы русые, усы, борода.

Был одет: серая вязаная шапка, коричневая куртка ниже колен, брюки камуфлированного цвета, зеленый свитер, рубашка в клетку, зеленые сапоги.

Волонтеры собирают людей на поиски. Место поиска: район Голдыревского семсовхоза, Кунгурский район.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Алексея Шестерова или желается присоединиться к поискам, просьба сообщить по 89824443134 (Оксана) или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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