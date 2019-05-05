2019-05-05T10:03:59+03:00
Общество

«Аномально жарко»: МЧС предупреждает о резком потеплении в Прикамье

Жара продлится до 9 мая
Лилия Абибулаева
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--Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Пермском крае ожидается повышение температуры до +25 градусов. Аномальное потепление начнется уже 5 мая. Так, днем температура может достигнуть +22 градусов в Перми и южных районах края, а на севере до + 12.

- Аномально жаркая погода продлиться до 9 мая, - сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сотрудники ведомства предупреждают о сохранении вероятности ДТП из-за несоблюдения правил дорожного движения и плохого состояния дорожного покрытия.

Напомним, раннее мы писали о том, что на следующей неделе в Прикамье может потеплеть до +25. Погода в Перми в мае 2019 ожидается очень теплойПогода в Перми в мае 2019 решила нас побаловать. Как сообщают метеорологи пермского ГИС-центра ПГНИУ, уже на следующей неделе с юга может начать поступать тропический воздух из Средней Азии. Как минимум, он доберется до Южного Урала, а вероятнее всего, поступит и к нам в Прикамье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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