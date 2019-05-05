2019-05-05T07:29:41+03:00
Происшествия

В Пермском крае неизвестные распяли на дереве сову

Птицу обнаружил местный житель
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Юлия Лоза
Изменить размер текста:

В Добрянке местный житель во время прогулки с собакой обнаружил мертвую сову, прибитую к дереву. Птица была распята. Мужчина предположил, что страшная находка – результат ритуала. Птицу убили 4 мая, по церковному календарю - Проклов День. Мужчина связывает находку с мистической силой этого дня.

- Распяли сову на 4 мая. День этот важный и опасный. Именно сегодня нечистая сила выходит из загробного мира и пытается живых утащить с собой, - отмечает местный житель в соцсетях. - Сова связана с символикой души, а также её проводами в загробный мир. В Христианстве из-за того, что сова прячется в темноте и боится света, она стала символом Сатаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фильм пермского режиссера вошел в шорт-лист международного фестиваля
В воскресенье в Перми перекроют центр города
Смертельное ДТП на Восточном обходе – один человек погиб, молодая девушка ранена
По набережной Камы запретили ездить на велосипеде
В Прикамье убили бывшего сотрудника СИЗО
«Выехал на встречку». В Прикамье в ДТП один человек погиб и семь пострадали
«Водитель скрылся». В Перми в ДТП пострадал 5-летний мальчик
«Нужны водолазы и эхолоты» В Прикамье пропал 68-летний рыбак
«Им все можно?» В пермских соцсетях обсуждают видео с «Яндекс-Такси», проезжающим на красный
Пермский аэропорт в честь Дня Победы организует спецобслуживание для фронтовиков и тружеников тыла
«Мнения разделились»: в Прикамье обсуждают фото девочек, делающих зарядку у Вечного огня
На реконструкцию улицы Строителей в Перми выделили более миллиарда рублей