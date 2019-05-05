В Пермском крае неизвестные распяли на дереве сову

СЕГОДНЯ 07:29 2019-05-05T07:29:41+03:00

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В Добрянке местный житель во время прогулки с собакой обнаружил мертвую сову, прибитую к дереву. Птица была распята. Мужчина предположил, что страшная находка – результат ритуала. Птицу убили 4 мая, по церковному календарю - Проклов День. Мужчина связывает находку с мистической силой этого дня.

- Распяли сову на 4 мая. День этот важный и опасный. Именно сегодня нечистая сила выходит из загробного мира и пытается живых утащить с собой, - отмечает местный житель в соцсетях. - Сова связана с символикой души, а также её проводами в загробный мир. В Христианстве из-за того, что сова прячется в темноте и боится света, она стала символом Сатаны.

ИСТОЧНИК KP.RU