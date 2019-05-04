Фильм пермского режиссера вошел в шорт-лист международного фестиваля

СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-04T12:00:00+03:00

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Фильм «Вырваться. История любви» пермского режиссёра Ольги Аверкиевой вошел в национальный конкурс XV Севастопольского Международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе».

- Документальный фильм Ольги Аверкиевой рассказывает историю о судьбе трех молодых людей — подопечных фонда «Дедморозим», которые пытаются выйти из психоневрологического интерната и доказать свою способность жить, как все, - рассказали в киностудии «Новый курс». – Два года режиссер наблюдала за героями во время их проживания в интернате, обучения в техникуме, психиатрической экспертизы, судебных заседаний.

Фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе» пройдёт с 12 по 18 мая в Севастополе. В конкурсные программы фестиваля вошли более 80 работ отечественных и зарубежных кинематографистов.

Пермяки могут посмотреть фильм «Вырваться. История любви» 7 мая в 18.00 в Центре городской культуры (ул. Пушкина, 15)..

ИСТОЧНИК KP.RU