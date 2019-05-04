2019-05-04T10:26:47+03:00
Общество

В воскресенье в Перми перекроют центр города

Пройдет очередная репетиция парада
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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На время репетиция перекроют движениеНа время репетиция перекроют движениеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Накануне Дня Победы на Октябрьской площади проходят сводные репетиции парада. Первая из них прошла 3 мая. Вторая состоится в воскресенье, 5 мая с 10.30 до 15.00, а третья - 7 мая с 19.00 до 23.00.

В связи с репетициями в центре Перми 5 мая с 9.30 до 15.30, а 7 мая с 19.00 до полуночи будет перекрыто движение транспорта по улицам:

- Екатерининская от улицы Газеты «Звезда» до улицы Куйбышева;

- Луначарского от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда»;

- Комсомольский проспект от улицы Пушкина до улицы Ленина;

- Октябрьская площадь;

- Комсомольский проспект (четная сторона) от улицы Ленина до улицы Советская.

Изменится и движение общественного транспорта:

- автобусы №7, №41 в направлении центра города от Коммунального моста будут следовать до остановки «Улица Попова»;

- автобус №10 от пересечения Комсомольского проспекта и улицы Пушкина по улицам Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения улиц Ленина и Борчанинова по улицам Борчанинова, Пушкина, Комсомольскому проспекту.

- автобус №14 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Ленина и Борчанинова по улицам Борчанинова, Пушкина, Николая Островского и далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения улиц Николая Островского и Пушкина по улицам Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования;

- автобус №33 в направлении центра города будет следовать от пересечения улиц Попова и Ленина по улицам Попова, Пушкина, Сибирская и далее по маршруту следования, в обратном направлении по улицам Сибирская, Пушкина, Попова и далее по маршруту следования;

- автобус №60 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Попова и Ленина по улицам Попова, Пушкина, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения Комсомольского проспекта и улицы Пушкина по улицам Пушкина, Попова и далее по маршруту следования;

- автобус №68 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Ленина и Борчанинова по улицам Борчанинова, Пушкина, Николая Островского, далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения улиц Екатерининская и Сибирская по улицам Сибирская, Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования;

- троллейбусы №1 и №5 будут следовать сообщением «Улица Гусарова – Комсомольская площадь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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