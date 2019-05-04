По набережной Камы запретили ездить на велосипеде

СЕГОДНЯ 09:40 2019-05-04T09:40:25+03:00

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Пермская госавтоинспекция сообщила, что в Перми по набережной Камы запрещено ездить не только на автомобилях, но и на велосипедах.

- Набережная предназначена только для пеших прогулок, а значит, передвигаться по ней на любом транспорте запрещено, - уточнили в ГИБДД города Перми. – Велосипед - это транспортное средство, и велосипедист, как равноправный участник дорожного движения, обязан соблюдать ПДД. За нарушение правил предусмотрен штраф в размере 800 рублей.

В госавтоинспекции пояснили, что в случае нарушения правил дорожного движения велосипедист обязан предоставить сотруднику полиции документ, удостоверяющий личность. А если он проигнорирует данное требование, то по статье административного кодекса «Невыполнение законного требования сотрудника полиции...» предусмотрен штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

ИСТОЧНИК KP.RU